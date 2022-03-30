Владивосток, 30 марта, 2022, 04:21 — ИА Регнум. В Приморье продолжается автоматизация процесса контроля обращения с твердыми коммунальными отходами. С помощью цифрового сервиса будет полностью систематизирована работа по вывозу мусора: от учета мест его накопления до контроля своевременности вывоза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Oblkompriroda.volgograd.ru Мусорные контейнеры

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Региональный оператор совместно с муниципальными образованиями уже приступили к формированию графиков вывоза коммунальных отходов.

«Пилотным муниципальным образованием, где начнется тестирование сервиса, стал Уссурийский городской округ. На его примере будут отработаны все нюансы, которые нужно учесть — сезонные трудности, доступность разных площадок для спецтехники, реальные объемы коммунальных отходов на территории», — добавили специалисты.

Следующим этапом внедрения цифрового сервиса станет обследование состояния контейнерных площадок и формирование дорожной карты по ремонту мест накопления отходов.

В рамках концессионного соглашения между регионом и компанией «Цифровое Приморье» внедряется сервис контроля обращения с отходами. Его задача — предотвратить мусорные коллапсы в крае.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в сфере обращения с отходами возбуждено в Орле.