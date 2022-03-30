Нью-Йорк, США, , 03:56 — REGNUM Возможное исключение России из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) стало бы опасным прецедентом, заявил секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик в официальном обращении.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я бы сказал, как уже говорил в контексте Всемирной туристской организации, есть определенный уровень беспокойства в связи с созданием опасного прецедента», — заявил он.

Дюжаррик добавил, что решение о членстве России в СПЧ ООН должны принимать страны — участники организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа сенаторов в США призвали администрацию президента Джо Байдена выступить с предложением исключить Россию из Совета ООН по правам человека.