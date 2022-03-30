Владивосток, , 03:47 — REGNUM В 2022—2023 годах в Приморье увеличат финансирование на обеспечение питания школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Школьная столовая Gradkostroma.ru

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По словам губернатора Олега Кожемяко, экономическая ситуация в стране никак не отразится на качестве питания детей в школах. Этот вопрос находится на особом контроле властей Приморья.

«Необходимый запас продуктов сформирован. С сентября предусмотрим средства из резервного фонда на увеличение расходов на детское питание», — заверил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области после выявленных нарушений оштрафовали организаторов школьного питания.