Москва, , 03:47 — REGNUM В рамках дела о банкротстве бывшего банкира и экс-владельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева арбитраж Москвы разыскивает оружейный арсенал должника. В активе у ответчика числились 11 единиц огнестрельного гладкоствольного оружия, нарезного оружия, оружия ограниченного поражения и наградного оружия, в том числе ПСМ и Glock. Для включения имущества в конкурсную массу управляющий пытается установить его местонахождение, так как дом, который фигурировал как место хранения, ранее был снесён, передаёт ИА REGNUM.

Дмитрий Ананьев Council.gov.ru

Из материалов дела известно, что на имя Дмитрия Ананьева зарегистрировано гражданское оружие, а также он состоит на учёте в управлении Росгвардии по ЯНАО как владелец гражданского оружия с указанием места его хранения в Салехарде. Между тем Ананьев «фактически не проживает по адресу регистрации и данный дом снесен».

В активе должника среди прочего имелись Mossberg 500 А, Heckler and Koch G3, Beretta CX 4 Storm, Вепрь-308, Reck Agent 9.0.

Управляющий запросил в управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ЯНАО данные, которые помогли бы выйти на фактическое место нахождения арсенала.

Банкротная процедура продолжается. Помимо того, что решением суда в конкурсную массу было возвращено имущество, ранее подаренное супруге экс-банкира, идёт расторжение сделок с другими лицами. В феврале 2022 года решением суда была признана недействительной сделка поручительства от 2016 года, которую заключили Алексей, Дмитрий Ананьевы и компания «Дроксфо Холдингс Лимитед».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оба брата также являются фигурантами уголовного дела и заочно арестованы. Речь идёт о хищении миллиардов рублей из «Промсвязьбанка». Также Ананьевы — соответчики по иску этого же банка о взыскании более 282 млрд рублей.