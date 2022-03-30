Владивосток, 30 марта, 2022, 04:04 — ИА Регнум. В школах Владивостока, Артёма, Уссурийска и Находки устанавливают новую пропускную систему, которая защитит учебные учреждения от нежелательных посетителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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На входе в школы теперь появились турникеты, пройти через которые смогут только те, у кого есть доступ — учителя и ученики.

«Система контроля доступа в школы включает электромеханические турникеты, преграждающие планки и валидаторы, а также сетевые контроллеры, управляющие несколькими точками доступа. Система позволяет контролировать режим входа в общеобразовательное учреждение по карте, мобильному телефону или брелоку», — пояснили специалисты.

Новая система интегрирована с системой пожарной безопасности, чтобы в случае срабатывания последней турникеты и замки переключились в режим «антипаника», отключая преграждающие планки и позволяя беспрепятственно покинуть учреждение.

Кроме того, в школах устанавливают дополнительные системы видеонаблюдения, объединенные в одну систему, позволяющую осуществлять удаленный контроль ситуации в учебных заведениях.

Разрабатывают и карту школьника, она будет служить не только для прохода в школу: ею можно будет расплатиться за завтрак или обед в школьной столовой и за проезд в общественном транспорте. В дальнейшем карта учащегося будет и читательским билетом, и пропуском в бассейн, и так далее, после запуска проекта сервисы будут развиваться и дополняться.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке все 104 светофора станут «умными».