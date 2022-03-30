Лима, 30 марта 2022, 03:35 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо объявил о старте программы компенсации затрат на топливо, затрагивающей около 800 тысяч малоимущих семей. Об этом он 29 марта написал на своей странице в социальной сети Twitter.
По словам Кастильо, в числе целенаправленных мер правительства по борьбе с ростом цен на топливо — включение бензина с октановым числом 84 и 90 в стабилизационный фонд.
Стабилизационный топливный фонд, предназначенный для компенсации беднейшему населению страны повышения цен на топливо при их сильном росте из-за ситуации на мировых рынках, был создан в Перу в 2004 году.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Конгресса Перу высказались против принятия резолюции об импичменте президента страны Педро Кастильо.
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