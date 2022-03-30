Тамбов, 30 марта, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Арбитражный суд Тамбовской области ввёл в отношении оператора инвестиционного проекта по строительству завода сжиженного природного газа — ОАО «Тамбовская газоперерабатывающая компания» — первый этап в банкротной процедуре — наблюдение. Оно продлится до 21 июня 2022 года. Определение может быть обжаловано в течение десяти дней с даты вынесения, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Временным управляющим назначена участник Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт» Елена Володина. В реестр кредиторов внесены претензии истца — Александра Рапопорта — на сумму 72 591 316,36 рубля, где более 55,9 млн рублей — основной долг. Их будут выплачивать в рамках третьей очереди.

Напомним, иск слушался с марта 2021 года.

Справка: компания-истец учреждена в 2007 году. Учредителями фигурировали компания «Иннефтегазстрой» и Загид Саидов. Шесть лет назад в СМИ юрлицо называли оператором крупного проекта в Староюрьевском районе Тамбовской области. Здесь за 20 млрд рублей планировалось возвести завод.