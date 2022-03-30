Москва, , 09:20 — REGNUM Идеи школьников и студентов учтут при реализации тех или иных проектов, направленных на развитие Москвы. Об этом 30 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

Предложения об изменении Москвы будут рассмотрены в рамках проектного акселератора «Округа». Его участниками могут стать активные молодые москвичи — старшеклассники, студенты вузов и колледжей, активисты и волонтеры. Свои инициативы по развитию тех или иных сфер жизнедеятельности столицы она разработают вместе с наставниками. Лучшие идеи будут реализованы на практике.

«Проектный акселератор предусматривает несколько этапов. До конца апреля участники встречаются с наставниками, которые делятся своим опытом создания и продвижения командных проектов. Затем они примутся за разработку своих собственных идей. Важно, что инициативы будут исходить от молодежи, а значит, ответят на её самые актуальные запросы», — сказала Сергунина.

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