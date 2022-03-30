Москва, 30 марта, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Возгорание произошло на седьмом этаже многоэтажного жилого дома на севере Москвы. Об этом 30 марта сообщил источник в экстренных службах.

LoggaWiggler Пожар

Пожар произошёл в девятиэтажном жилом доме 1962 года постройки, расположенном на улице Бутырской. Квартира, в которой произошло возгорание, находится на седьмом этаже, во время горения в ней произошёл хлопок, возможно, бытового газа.

В здании до девятого этажа наблюдалось плотное задымление, существовала угроза распространения пламени на восьмой этаж. Площадь горения составила 25 кв. метров. В ходе ликвидации возгорания пожарные спасли 18 человек, два человека пострадали.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в общежитии Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС.