Уссурийск, Приморский край, , 03:14 — REGNUM В Уссурийске сотрудники полиции привлекли к ответственности 25-летнюю местную жительницу, которая на личной странице в соцсети опубликовала в свободном доступе ссылку на видеохостинг, содержащий информацию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Участковый составил в отношении молодой женщины административный протокол.

В судебном заседании правонарушительница свою вину признала в полном объёме. Уссурийский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, мужчину привлекли к ответственности в Самарской области за дискредитацию Вооруженных сил России.