Москва, 30 марта, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал обоснованными претензии кредитора к производителю железнодорожных локомотивов — ООО «Первая Локомотивная компания». В отношении ответчика введён первый этап в процедуре банкротства — наблюдение. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Локомотив

29 марта 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Фролова — «введение наблюдения». Сам вердикт пока для ознакомления не доступен, и детали не сообщались.

На предыдущем заседании представитель «Бомбардье Транспортейшн ГмбХ» возражал против кандидатуры управляющего, представленной заявителем, и ходатайствовал о субординации требования заявителя. В связи с этим заседание перенесли на 29 марта.

Истцом в споре выступало предприятие-банкрот из Поволжья — АО «Энгельсский локомотивный завод». Строительством завода в Саратовской области, который сдали в 2015 году, занималась канадская компания Bombardier Transportation Gmbh, участвующая и в деле ООО. «Первая локомотивная компания» управляла заводом в первые годы его работы.

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Банкротный иск был подан в октябре 2021 года. В декабре компания «Бомбардье Транспортейшн ГмбХ» подала заявление «о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в общем размере 3 111 099 евро в рублях по курсу, установленному ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения». Документ был возвращён заявителю, но это решение оспаривается. Также в дело позднее попыталась вступить фирма Leadec BV& Co. KG (Германия), но её требование пока не рассмотрено.