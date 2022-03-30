30 марта 2022 | Время чтения 1 мин

О результатах переговоров в Стамбуле между украинской и российской сторонами.

Павел Шульженок, , 07:23 — REGNUM Результат состоявшихся в Турции переговоров являет собой сильнейший дипломатический и идеологический удар по России и ее позиции.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ситуации, когда Россия может и должна говорить исключительно на языке ультиматума, подкрепляя его фактическим военным разгромом Украины, российская делегация (цитата) «делает два шага навстречу Украине». Притом что никакой необходимости делать шаги навстречу наше государство не испытывает и задачи спецоперации решаются при любой степени готовности Украины капитулировать. Сейчас же эти два шага навстречу противнику — это два шага против России.

В пропагандистской войне украинская сторона получила два козырных туза, которые ей вручил Владимир Мединский.

Владимир Мединский Kremlin.ru

Остановка наступления на киевском и черниговском направлении будет использована украинцами с максимальной для них выгодой. Это будет свидетельством военного поражения России на этом участке фронта, подтверждением украинской лжи о победах и успешных контратаках. Разумеется, это вызывает, во-первых, воодушевление в рядах украинского вооруженного сопротивления, во-вторых, деморализует миллионы россиян и дончан, которые теряют доверие к российскому руководству.

Если подписанное по результатам переговоров Мединского соглашение не будет включать отказ Украины от территорий Крыма и Донбасса, полную демилитаризацию с разоружением, запрет националистических организаций, а главное — не приведет к военному трибуналу над украинским руководством, то такое соглашение будет воспринято в России как предательство и измена.

Миллионы людей, поверивших в решимость и силу государственной власти, проникнутся разочарованием и ощущением того, что их вновь обманули.

Кровь всех наших погибших солдат будет выглядеть пролитой зря. И российские власти получат в стране такой уровень и масштаб оппозиции, с которым уже не смогут справиться.

Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине (с) Министерство обороны России

Прогнозирую также усиление на этом фоне сепаратистских тенденций в национальных «субъектах», часто и по сути — в уже готовых национальных государствах.

Глобально настанет максимально благоприятствующий момент для смены режима уже в России, и в необходимости этой смены будут убеждены уже не только противники на Западе и либералы, но и патриоты.