Москва, , 03:05 — REGNUM Возгорание произошло в здании общежития Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС. Об этом 30 марта сообщает источник в экстренных службах.

Пожар Pixabay.com

Пожар произошёл на восьмом этаже 15-этажного жилого здания, расположенного на улице Профсоюзной. Прибывшие на место происшествия спасатели провели эвакуацию людей из здания.

В результате пожара никто не пострадал, возгорание удалось ликвидировать в максимально короткий срок. Причина и обстоятельства возникновения пожара и нанесённый материальный ущерб устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту гибели четырёх человек при пожаре в городе Канске Красноярского края.

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