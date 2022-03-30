Магадан, 30 марта, 2022, 03:03 — ИА Регнум. В Магадане продолжается реализация программа обеспечения жильём детей-сирот — квартиры предоставляют как из выкупленного жилого фонда на вторичном рынке, так и в новостройках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Уже в апреле семь квартир выделят сиротам в сданном в этом году ЖК «Нагаевском».

Это 1-комнатные квартиры с ремонтом от застройщика. Также дети-сироты получат дополнительное финансирование на обустройство жилья из областного бюджета.

В 2021 году для детей-сирот муниципалитет приобрел 81 квартиру, в этом году планируется — 14.

Как сообщало ИА REGNUM, на Тамбовщине детям-сиротам начали выдавать сертификаты на приобретение жилья, которые стали альтернативой принятому ранее порядку предоставления квартир.