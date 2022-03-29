Петропавловск-Камчатский, 30 марта, 2022, 02:47 — ИА Регнум. На Камчатку доставили крупную партию инсулина для льготников. Она обеспечит трехмесячную потребность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Инсулин

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Читайте также: Дефицита инсулина в России нет — Мурашко

Отмечается, что сбоев в поставках инсулина на Камчатку не было. В апреле ожидается поступление по федеральной льготе годовой партии препаратов.

«Данный вопрос находится на постоянном контроле», — подчеркнула заместитель председателя правительства Камчатки Виктория Сивак.

Как сообщало ИА REGNUM, в России нет дефицита инсулина. Об этом 24 марта заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.