Вашингтон, 30 марта, 2022, 02:42 — ИА Регнум. В Нью-Дели 30 и 31 марта пройдут переговоры заместителя директора Национального экономического совета администрации США Далипа Сингха с официальными лицами правительства Индии о влиянии событий на Украине на мировую экономику. Об этом говорится в распространённом 29 марта заявлении представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США Эмили Хорн.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Эмили Хорн «Сингх будет плотно консультироваться с коллегами по поводу последствий необоснованной войны РФ против Украины и смягчения её последствий для мировой экономики».

В числе тем для обсуждений также обозначены вопросы углубления сотрудничества двух стран в целях содействия «инклюзивному экономическому росту и процветанию, свободе и открытости регионов Индийского и Тихого океанов».

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Индии отменили визит делегации Британии на фоне ситуации на Украине.