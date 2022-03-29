Москва, 30 марта, 2022, 02:36 — ИА Регнум. В России в список системообразующих включены 45 крупнейших предприятий Дальнего Востока. Ведётся работа над тем, чтобы в него вошли ещё строящиеся проекты, об этом на заседании Общественного совета при Минвостокразвития 29 марта заявил глава ведомства Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

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«Работаем над тем, чтобы включить в этот список не только действующие, но и строящиеся предприятия», — цитирует Чекункова телеграм-канал Минвостокразвития.

Глава ведомства также отметил, что около 10% расходов от общего объёма всех национальных проектов России направлены на Дальний Восток.

Важную роль для сохранения и наращивания темпов строительства жилья сыграет сохранение ставки по «Дальневосточной ипотеке» на уровне 2% годовых, также отметил Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, существенная федеральная поддержка в условиях антироссийских санкций будет оказана системообразующим предприятиям России. В Приморье в этот список попали всего 18 компаний.