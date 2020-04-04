Москва, 30 марта, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Физический поток газа по трубопроводу Ямал — Европа упал до нуля в точке Мальнов в Германии. Об этом 29 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.

Основные газопроводы из России в Европу

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Потоки газа в восточном направлении, из Германии в Польшу, в настоящее время, согласно данным оператора Gascade, упали до нуля. При этом физический поток газа по трубопроводу «Северный поток — 1» через Балтийское море не сокращался. В свою очередь, словацкий оператор TSO Eustream подтвердил, что поставки газа в Словакию из Украины через пограничный пункт Велке-Капушаны остались стабильными.

Поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа были развёрнуты в восточном направлении 15 марта, так как заявки на поставку газа в Германию сократились до нуля, притом что польские потребители покупали газ в Германии.

Напомним, Россия заявила о разработке к 31 марта практических механизмов, позволяющих иностранным компаниям перейти на расчёты за поставки газа в рублях. Это повышает вероятность возникновения перебоев с поставками, так как страны Европы до настоящего времени отклоняли требование Москвы о переходе на новую валюту.

Российская компания «Газпром» зарезервировала прокачку газа в западном направлении по трубопроводу Ямал — Европа на вечер 29 марта и на 30 марта. Однако это не может служить гарантией начала прокачки газа по трубопроводу, так как Газпром не всегда использует зарезервированные мощности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) пояснил, что зарубежные потребители российского газа смогут приобретать рубли на Московской бирже по рыночному курсу для оплаты.