Лондон, , 02:33 — REGNUM Власти Великобритании намерены выделить еще 286 млн фунтов стерлингов (около $374,5 млн) на гуманитарную помощь для Афганистана, сообщает пресс-служба британского МИД.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Великобритания ведет за собой другие страны в вопросе поддержки афганского народа и обеспечивает поставки жизненно необходимых продуктов питания и медикаментов и строительство жилья», — говорится в заявлении ведомстве.

Предполагается, что средства распределят через гуманитарные фонды ООН и неправительственные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала сформировать приоритеты здравоохранения для Афганистана. Предполагается, что план будет разработан на два ближайших года.