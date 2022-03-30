Москва, , 02:27 — REGNUM Инвесторы не смотря на санкции не отказываются от проектов на Дальнем Востоке — накопленный объём инвестиций уже составляет 2,2 трлн рублей, об этом на заседании Общественного совета при Минвостокразвития 29 марта заявил глава ведомства Алексей Чекунков.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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На Дальнем Востоке и в Арктике реализуется более 3 тыс. инвестиционных проектов. На территориях опережающего социально-экономического развития и в Свободном порту Владивосток создано 451 новое предприятие и более 86 тыс. рабочих мест.

«От успешного завершения этих проектов зависят новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджеты. Дальневосточные инвесторы не отказываются от планов, реализация проектов продолжается», — цитирует Чекункова телеграм-канал Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, в антисанкционном комплексе мер, который направлен на поддержку экономики, Дальний Восток выделен отдельно, об этом находясь в рабочей поездке во Владивостоке 22 марта заявил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.