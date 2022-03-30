Москва, , 02:17 — REGNUM Несмотря на антироссийские санкции программа развития Дальнего Востока остаётся приоритетной. Минвостокразвития приложит все усилия для выполнения поставленных задач, об этом на заседании Общественного совета при министерстве 29 марта заявил глава ведомства Алексей Чекунков.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Реализация национальной программы развития Дальнего Востока в условиях внешних ограничений будет связана с новыми вызовами. Приложим все усилия, чтобы все задачи были выполнены», — сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбная отрасль нуждается в оперативном импортозамещении. Из-за антироссийский санкций рыбопромышленный комплекс может столкнуться с проблемами с судоремонтами.