Вашингтон, 30 марта, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Россию в Пентагоне считают острой угрозой. Такое заявление сделал 29 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе регулярного брифинга.

Hispantv.com Джон Кирби

На вопрос, считают ли в Пентагоне Россию равным соперником, Кирби сделал отсылку к проекту бюджета на предстоящий финансовый год и уточнил, что на Россию в Пентагоне сейчас смотрят как на острую угрозу.

На уточняющий вопрос о том, означает ли «изменение формулировки о корректировке уровня приоритетности РФ», Кирби ответил, что исходящая от России угроза остаётся приоритетной в министерстве обороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новой Стратегии национальной обороны США, переданной Конгрессу, Пентагон заявляет о якобы исходящих от России «острых угрозах», в том числе из-за спецоперации по Украине. Это сказано в опубликованных министерством обороны США пояснениях к документу. В то же время в статье в качестве основного соперника для США указан Китай. В Пентагоне пояснили, что не содержащая секретных сведений часть статьи будет опубликована позднее.