Вашингтон, , 01:58 — REGNUM В Восточную Европу в ближайшее время будут передислоцированы десять истребителей F-18 Корпуса морской пехоты США и несколько военно-транспортных самолётов C-130, задействованные в учениях НАТО Cold Response в Норвегии. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 29 марта заявил в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне.

Истребитель F-18 U.S. Navy

По его словам, ранее в Литву были переброшены примерно 200 американских морских пехотинцев из состава участвующих в учениях в Норвегии подразделений морской пехоты.

Джон Кирби «И примерно 10 истребителей F-18 корпуса морской пехоты… и пара военно-транспортных самолётов C-130… теперь будут передислоцированы в Восточную Европу. Точное место назначения я пока назвать не могу, но они будут передислоцированы».

Кирби подчеркнул, что Соединённые Штаты непрерывно анализируют расстановку сил в регионе и стремятся «оставаться гибкими» в реакции на изменения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Эстонии Алар Карис призвал НАТО нарастить военную группировку в Восточной Европе.

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