Белград, 30 марта, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Общаться с российским лидером Владимиром Путиным проще, нежели с президентом США Джо Байденом, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Напряжение перед встречей с Путиным меньше, чем перед встречей с Байденом, потому что нет давления по вопросу Косово», — заявил он.

Вучич добавил, что встречался с российским лидером 19 раз. При этом он признался, что общаться с Путиным было тяжелей всего, когда президент России был очень тихий. Однако Вучич добавил, что подобные разговоры уже в прошлом, а последние переговоры с Путиным были открытые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не намерена вступать в НАТО. По его словам, сербы прекрасно помнят, что делал Североатлантический альянс на их территории.