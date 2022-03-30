Канберра, , 09:42 — REGNUM Австралийский актёр Джоэл Эдгертон примет участие в съёмках предстоящего сериала «Тёмная материя». Информацию об этом 29 марта опубликовал The Hollywood Reporter.

Джоэл Эдгертон Скриншот YouTube

Ожидается, что Эдгертон исполнит роль физика Джейсона Дессена, попавшего в альтернативную версию окружающего мира. Исполнительными продюсерами проекта заявлены Мэттью Толмач («Крейвен-охотник») и Дэвид Мэнперл («Джуманджи: Новый уровень»).

Напомним, что премьера «Тёмной материи» запланирована на 2023 год. Производством проекта займётся кинокомпания Sony Pictures.

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