Джоэл Эдгертон сыграет в сериале «Тёмная материя»
Канберра, 30 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Австралийский актёр Джоэл Эдгертон примет участие в съёмках предстоящего сериала «Тёмная материя». Информацию об этом 29 марта опубликовал The Hollywood Reporter.
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Джоэл Эдгертон
Ожидается, что Эдгертон исполнит роль физика Джейсона Дессена, попавшего в альтернативную версию окружающего мира. Исполнительными продюсерами проекта заявлены Мэттью Толмач («Крейвен-охотник») и Дэвид Мэнперл («Джуманджи: Новый уровень»).
Напомним, что премьера «Тёмной материи» запланирована на 2023 год. Производством проекта займётся кинокомпания Sony Pictures.