Манила, , 01:24 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 78 километрах к западо-северо-западу от города Кабра. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта землетрясение магнитудой 5,5 произошло в побережья Мексики в Тихом океане. Очаг сейсмособытия находился в 838 километрах от города Ласаро-Карденас на глубине десяти метров. Данных о пострадавших не поступало.