Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Встреча президента США Джозефа Байдена и главы России Владимира Путина возможно только в случае значимой деэскалации на Украине и искреннего настроя на дипломатическое взаимодействие. Такое заявление сделала 29 марта директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ходе брифинга для прессы.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопрос, готов ли глава Белого дома к личной встрече с президентом России, Бедингфилд пояснила, что американский лидер ясно дал понять, что всё зависит от того, о чём захочет говорить российский лидер. Также Бедингфилд напомнила, что Байден ясно заявлял, что перед тем, как состоится диалог между главами России и США, «требуется ощутимая деэскалация со стороны России и ясная, искренняя приверженность дипломатическому взаимодействию»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден не стал исключать возможности встречи с российским лидером Путиным.

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