Донецк, 30 марта 2022, 00:12 — REGNUM Сербия всегда отличалась тем, что поддерживала ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 29 марта, во время пресс-конференции в Донецке, передает корреспондент ИА REGNUM.
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По словам Пушилина, это происходит потому, что за событиями в ДНР и бомбардировками бывшей Югославии стоят одни и те же силы.
«То, что пришлось перенести сербскому народу, для нас абсолютно понятно, так же, как нам понятна поддержка, которую оказывают нам сербы», — рассказал Пушилин.
Напомним, что в Сербии 4 марта в Белграде прошел массовый митинг в поддержку русскому народу.