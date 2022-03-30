Донецк, , 00:12 — REGNUM Сербия всегда отличалась тем, что поддерживала ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 29 марта, во время пресс-конференции в Донецке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

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По словам Пушилина, это происходит потому, что за событиями в ДНР и бомбардировками бывшей Югославии стоят одни и те же силы.

«То, что пришлось перенести сербскому народу, для нас абсолютно понятно, так же, как нам понятна поддержка, которую оказывают нам сербы», — рассказал Пушилин.

Напомним, что в Сербии 4 марта в Белграде прошел массовый митинг в поддержку русскому народу.