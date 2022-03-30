Вашингтон, 30 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Американское музыкальное объединение Buffet Boys прекратило своё существование. Об этом заявил рэпер Pouya (Кевин Пуя) на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 29 марта.

Скриншот YouTube Buffet Boys

«Хочу сказать спасибо от всего своего сердца за то, что поддерживали Buffet Boys более 10 лет. Сегодня будет последний релиз от нашего объединения и всё. Я хочу сказать спасибо своим двум лучшим друзьям которые у меня когда-либо были, Fat Nick и Mickey The Magician. Я должен вам своей жизнью. Фанаты, я очень ценю вас, больше чем когда-либо вы будете знать, и я надеюсь, что смогу отплатить вам новой музыкой. Мы принимаем это решение, потому что мы верим, что хорошие вещи всегда ждут нас в конце и Buffet Boys останутся в истории как одно из важнейших андерграунд движений. Спасибо всем за то, что были частью этого приключения. Это не конец для нас, просто начало новой главы», — написал артист. О каких-либо совместных выступлениях участников объединения в ближайшее время также не сообщается.

Напомним, что объединение Buffet Boys было основано в 2012 году. Ключевыми участниками коллектива являлись Pouya, Fat Nick (Ники Гордо) и Mikey The Magician (Микеле Скатамаккья).