Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Райан Рейнольдс стал первым актёром, который снялся в трёх фильмах, попавших в топ-10 онлайн-кинотеатра Netflix. Об этом 29 марта сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Райан Рейнольдс Dick Thomas Johnson

Издание обратило внимание, что фантастическая картина «Проект «Адам» заняла седьмое место в рейтинге Netflix, который составляется на основе количества часов просмотров в первые 28 дней после премьеры. У фильма значение этого показателя равно 209,7 млн. Кроме «Проекта «Адам» в списке также находятся ленты «Красное уведомление» (364 млн часов) и «Шестеро вне закона» (205,5 млн).

Напомним, премьера фильма «Проект «Адам» режиссёра Шона Леви состоялась 11 марта 2022 года. Кроме Райана Рейнольдса в нём снялись Марк Руффало, Дженнифер Гарнер, Кэтрин Кинер, Зои Салдана и Алекс Маллари-младший.

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