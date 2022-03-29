Челябинск, , 23:46 — REGNUM Житель Челябинска 23-х лет, находящийся в розыске за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере (десять килограмм), задержан сотрудниками Росгвардии, сообщили 29 марта в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержанный Yaroslavl.sledcom.ru

Молодой человек был замечен сотрудниками группы задержания вневедомственной охраны Росгвадии вечером 28 марта в Челябинске на улице Артиллерийской у № 4. Его приметы были схожи с указанными в ориентировке.

«Гражданин был остановлен для установления личности. Им оказался 23-летний челябинец, — сообщили в пресс-службе. — Информация в отношении гражданина подтвердилась». Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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