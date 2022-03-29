Лос-Анджелес, США, 29 марта 2022, 23:43 — REGNUM Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», премьера которого состоится в США в апреле 2022 года, станет самой длинной картиной серии. Об этом 29 марта сообщает портал We Got This Covered.
Согласно информации, опубликованной Британским советом по классификации фильмов (BBFC), хронометраж третьей части «Фантастических тварей» составит 136 минут или два часа и 16 минут. Издание обратило внимание, что, таким образом, наблюдается странная тенденция — каждый новый фильм франшизы получается на две минуты длиннее предыдущего.
Напомним, длительность картины «Фантастические твари и где они обитают» составила 132 минуты, а ленты «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» — 134 минуты. Третий фильм серии начнут показывать в США 15 апреля 2022 года.
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