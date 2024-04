Лос-Анджелес, США, 29 марта, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», премьера которого состоится в США в апреле 2022 года, станет самой длинной картиной серии. Об этом 29 марта сообщает портал We Got This Covered.

Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари» Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Согласно информации, опубликованной Британским советом по классификации фильмов (BBFC), хронометраж третьей части «Фантастических тварей» составит 136 минут или два часа и 16 минут. Издание обратило внимание, что, таким образом, наблюдается странная тенденция — каждый новый фильм франшизы получается на две минуты длиннее предыдущего.

Напомним, длительность картины «Фантастические твари и где они обитают» составила 132 минуты, а ленты «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» — 134 минуты. Третий фильм серии начнут показывать в США 15 апреля 2022 года.