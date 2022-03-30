30 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 02:08 — REGNUM Прогрессивные демократы осудили желание президента США Джо Байдена увеличить военные расходы до рекордных для мирного времени $813 млрд. Необходимость увеличения военных расходов в Белом доме объясняют ситуацией на Украине.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Это неприемлемо, что после выхода США из самой продолжительной войны и в период контроля демократов в обеих палатах Конгресса президент предлагает рекордно высокие военные расходы», — написала в Twitter фракция прогрессивных демократов.

На военные расходы (сс) geralt

Накануне, 28 марта, Байден представил в Конгрессе проект бюджета на 2023 год, попросив увеличить расходы на оборону на фоне продолжающегося конфликта на Украине и нарастающей напряженности в китайско-американских отношениях.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я полностью поддерживаю расходы на оборону, если они стратегически укрепляют границы Соединенных Штатов и удержат другие страны от совершения актов агрессии против нас. Что я не одобряю, так это ненужную трату долларов налогоплательщиков на милитаризм (в противоположность национальной обороне), иностранные интервенции и представление о том, что Соединенные Штаты (прежде всех других стран) должны управлять миром. Мы делаем это уже несколько десятилетий, и выигрывают оборонные подрядчики, политики, которые берут их деньги, и правительства других стран, которые смогли уклониться от ответственности за свои собственные расходы на оборону, прикрываясь Соединенными Штатами (на ум сразу приходит Германия). Пришло время обратить наше внимание на наши собственные проблемы здесь, дома (у нас их много), и сформулировать политические решения, основанные на интересах американцев. Наша страна никогда не будет сильнее, и никогда не будет лучшим местом для жизни, чем когда мы следуем этим принципам», — объясняет reverse_mojo.

«Мы не будем нуждаться в жилье, здравоохранении или уходе за детьми, если не увеличим наш военный бюджет и не будем защищать нашу страну. Но разве, если вы РЕАЛЬНО заботитесь об обороне, вы бы оставили границы открытыми и допустили бы миграционный кризис?» — спрашивает Alirags.

«Боже, я не могу понять, зачем нам нужны дополнительные военные расходы, ведь в мире не ведутся войны», — отмечает BidensJimCrow2.0.

«Минимальная зарплата в ФРС подскочила до $15 в час, инфляция выросла на 9%, а что получили военнослужащие? Повышение зарплаты на 2,7%. Кто пойдет в армию при таких зарплатах, вы буквально зарабатываете меньше с каждым годом», — жалуется Dominos857.

«Военные всегда были самыми низкооплачиваемыми государственными служащими, и их ставят на самые опасные должности. Будучи морским пехотинцем во Вьетнаме в звании E-4 с боевым довольствием, я зарабатывал около 220 долларов в месяц», — рассказывает Fl-indepenent.

«Количество американцев, служащих в действующей армии, незначительно снизилось до 0,4% населения в 2015 году (по сравнению с 0,5% в 2009 году)», — напоминает butch5310.

«После того как Байден вооружил террористов оружием на 758 миллиардов долларов, нам нужно его заменить. После 20 лет в Афганистане, истощивших наши запасы, нам нужно их заменить. После того как Байден устроил прокси-войну между Россией, Китаем и вскоре ядерным Ираном, нам нужно будет защищать нашу Америку», — уверен dummycrats724.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США только вышли из Афганистана, а Демпартия уже ищет миллиарды на новую войну. Знаете, я бы тоже хотел просто напечатать немного денег и тратить их на что захочу. Большинство ответственных людей не тратят больше денег, чем поступает в их семьи. Федеральному правительству пора стать ответственным и вести себя так, как будто страной управляют взрослые, а не 16-летние дети», — советует gifty.

Напомним, ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл отверг бюджетный запрос главы Белого дома Джо Байдена, заявив, что просьба одобрить столь неоправданную сумму отражает крайне левые ценности, согласно которым денег на оборону всегда недостаточно.

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