Лос-Анджелес, США, , 23:33 — REGNUM Джим Керри обрушился с критикой на Голливуд, назвав «бесхарактерными» действия членов профессионального киносообщества в отношении Уилла Смита, ударившего Криса Рока на церемонии «Оскара». Об этом 29 марта сообщает портал Screen Rant.

Джим Керри Jean-François Gornet

Актёр сказал, что его «тошнит» от того, что все «рукоплещут стоя» Смиту и заявил, что подобное является «действительно явным признаком» того, что Голливуд больше не является «крутым клубом». Керри добавил, что если бы он оказался на месте Рока, то подал бы на Смита иск в размере $200 млн, поскольку видео с пощёчиной теперь будет в интернете «вечно».

"Вы не имеете права выходить на сцену и бить кого-то по лицу, только потому, что они что-то сказали», — подчеркнул Керри. Он добавил, что «внутри Смита происходит что-то, что его расстраивает». «Это немалый подвиг — пройти через все то, через что тебе нужно пройти, когда тебя номинируют на Оскар. Это испытание преданности, которое ты должен пройти. Это был такой эгоистичный момент, который всё это омрачил», — подытожил актёр.

Напомним, во время 94-й церемонии вручения премии «Оскар» Крис Рок неудачно пошутил по поводу причёски Джаты Пинкетт-Смит — жены Уилла Смита, которая страдает от заболевания, вызывающего выпадение волос. В ответ на это Смит вышел на сцену и отвесил коллеге пощёчину.

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