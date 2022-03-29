Москва, , 23:58 — REGNUM В России профессия курьера позитивно воспринимается обществом. Таковы итоги социологического исследования, о результатах которого корреспонденту ИА REGNUM 30 марта сообщили в пресс-службе Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Курьер ждёт выдачи заказа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На изменения восприятия повлияла пандемия, когда из-за введенных ограничений посещение магазинов было затруднено, а рестораны и кафе вообще прекратили свою работу, — выяснили эксперты. — Многие жители российских городов именно благодаря курьерам смогли сохранить доступ к привычным продуктам и блюдам. Сегодня 61% опрошенных потребителей относятся к курьерам положительно, еще 30% оценили свое отношение как нейтральное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, исследование было проведено специалистами РАЭК и Высшей школы экономики.