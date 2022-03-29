Саранск, , 23:26 — REGNUM На 12 апреля назначен аукцион по продаже федерального пакета акций АО «Инжиниринговый центр волоконной оптики» в Саранске. Соответствующая информация опубликована на портале РАД (Российский аукционный дом).

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Планируется приватизировать 49,9% бездокументарных акций, которые в настоящее время находятся в федеральной собственности. Потенциальному собственнику предлагается приобрести 700 тыс. акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей, начальная цена пакета составляет 670 млн рублей. Шаг аукциона – 3 млн рублей.

Заявки от участников аукциона принимаются до 4 апреля, определение участников намечено на 8 апреля.

Ранее федеральный пакет акций предприятия уже выставлялся на продажу в октябре 2021 года, проведение текущего аукциона переносилось четыре раза.

АО «Инжиниринговый центр волоконной оптики» является резидентом «Технопарк Мордовия», входит в кластер «Оптоэлектроника и оптоволоконная техника».

В презентации АО уточняется, что на дату продажи производственную деятельность компания не ведет, имеет доход от сдачи недвижимости в краткосрочную аренду.

ИА REGNUM напоминает, по данным ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) АО «Инжиниринговый центр волоконной оптики» создан в 2016 году. Уставный капитал компании – 1,4 млрд рублей. В качестве основного вида деятельности указано производство стекловолокна, также предприятие может производить специальные волоконные световоды и приборы на их основе, заниматься подготовкой специалистов в области производства волоконных световодов, проводить НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), всего 14 дополнительных видов деятельности.

АО владеет нежилым зданием в Саранске площадью 6,1 тыс. кв. метров, земельный участок там же площадью 5,3 тыс. кв. метров.