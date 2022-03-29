Сыктывкар, 29 марта, 2022, 23:25 — ИА Регнум. На Украине в ходе военной операции погиб военнослужащий из Коми Артем Тимушев. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«С болью в сердце сообщаю о гибели нашего земляка, гвардии ефрейтора Артёма Тимушева при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Артём Григорьевич погиб за правое дело, за Родину, за нас с вами, за наших детей. Он отдал свою жизнь за то, чтобы не повторился 1941 год, чтобы неофашисты не пришли на наши земли», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине погиб военнослужащий из Коми Алексей Опацкий. Всего, по данным Минобороны, российская армия в ходе операции потеряла 1351 военнослужащего.