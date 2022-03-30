Москва, , 00:01 — REGNUM В России 81% опрошенных жителей РФ, которые работают курьерами, оформлены как самозанятые сотрудники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта сообщили организаторы данного исследования.

Курьер доставки еды Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По их данным, в ходе опроса представителей бизнеса и потребителей 96% респондентов, представляющих компании сферы общественного питания и продуктового ритейла, и 68% потребителей отметили, что они считают работу в сервисах доставки хорошей возможностью дополнительного заработка для молодежи.

Кроме того, выяснилось, что 81% опрошенных в ходе исследования курьеров — жителей РФ оформлены на работу как самозанятые сотрудники. В целом как самозанятые оформлено 70% опрошенных курьеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, что исследование было проведено экспертами Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Высшей школой экономики.