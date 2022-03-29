Москва, 30 марта, 2022, 00:01 — ИА Регнум. В России 81% опрошенных жителей РФ, которые работают курьерами, оформлены как самозанятые сотрудники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта сообщили организаторы данного исследования.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Курьер доставки еды

По их данным, в ходе опроса представителей бизнеса и потребителей 96% респондентов, представляющих компании сферы общественного питания и продуктового ритейла, и 68% потребителей отметили, что они считают работу в сервисах доставки хорошей возможностью дополнительного заработка для молодежи.

Кроме того, выяснилось, что 81% опрошенных в ходе исследования курьеров — жителей РФ оформлены на работу как самозанятые сотрудники. В целом как самозанятые оформлено 70% опрошенных курьеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, что исследование было проведено экспертами Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Высшей школой экономики.