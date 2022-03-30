Москва, , 00:03 — REGNUM В крупных городах России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, гражданами РФ оказались 98% курьеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта сообщила пресс-служба Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Курьер Дарья Драй © ИА REGNUM

«Исследование, проведенное РАЭК и Высшей школой экономики, показало, что работа в доставке готовой еды и продуктов питания является дополнительным источником заработка для 37% курьеров, принявших участие в опросе, — выяснили эксперты. — Наиболее актуальной подработка в доставке является для граждан России, проживающих в регионах: 38% опрошенных курьеров — жителей РФ совмещают работу с учебой, 16% — с другой работой. При этом в крупных городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, гражданами России являются 98% опрошенных курьеров».

В целом же, согласно итогам исследования, 56% курьеров, принявших участие в опросе, имеют российское гражданство.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ заведения общественного питания столкнулись с перебоями в поставках продуктов питания.

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