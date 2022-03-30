Москва, , 00:03 — REGNUM В условиях современного рынка США уже не могут контролировать предложение, спрос и ценообразование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Курс в экономике

«Необходимо учитывать тот факт, что в 70−80 годах XX века в поисках дешёвой рабочей силы США и европейские страны переместили производство, особенно вредное, в другие страны, прежде всего в Юго-Восточную Азию. В силу этого в условиях современного рынка США не смогут контролировать предложение, спрос и ценообразование, — сказал Рамазанов. — Кроме того, наступает период, когда инвестиционно-инновационную активность проявляют многие страны, в том числе Китай, Индия и многие другие государства, которые до начала 2000 годов считались странами с кустарной аграрной экономикой. Поэтому производство высокотехнологичных товаров и услуг перестало быть приоритетом только США и европейских стран».

Экономист подчеркнул, что нарастающая инвестиционно-инновационная активность по всему миру приводит к сокращению разрыва между инновационным потенциалом развитых и развивающихся стран. Наиболее остро встает не вопрос инновационных технологий, товаров и услуг, а их ресурсное обеспечение.

«Эти обстоятельства приводят к росту стоимости большинства видов сырьевых ресурсов, запасы которых ограничены, и, как следствие, будут расти цены на все товары и услуги в зависимости от доли в их производстве этих ресурсов. США не являются исключением», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамазанов рассказал о том, почему экономику США ждет рост цен во всех сегментах рынка.