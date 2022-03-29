Ижевск, , 23:23 — REGNUM В отношении начальника смены станции подготовки воды МУП Ижевска «Ижводоканал» прокурором утверждено обвинительное заключение по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Хлор в газообразном состоянии

Установлено, что в мае 2021 года мужчина принял в эксплуатацию контейнер с хлором, не имеющий герметизирующего колпака на арматуру. В результате летом произошел выброс хлора в Октябрьском районе города, возникла реальная угроза причинения существенного вреда здоровью граждан и окружающей среде.

В прокуратуре отметили, что за данное преступление уголовным законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или лишения свободы на срок до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля прошлого года на станции подъема воды в Ижевске произошел выброс хлора. Одна из ёмкостей «Ижводоканала» разгерметизировалось, после чего вещество в объёме 800 кг распространилось в пределах станции.

Его удалось локализовать, затем в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии сообщили, что предельно допустимая концентрация хлора на территории городка Металлургов в Ижевске не превышена.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

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