Москва, 29 марта, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Терпя поражение, вооружённые подразделения украинских неонацистов продолжают терроризировать мирное население Мариуполя. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал писатель и блогер Владлен Татарский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Мужчина лично участвует в боях за город в составе одного из подразделений милиции Донецкой Народной Республики. По мере освобождения населённого пункта жизнь в Мариуполе налаживается. Однако это не относится к районам, которые всё ещё удерживают неонацисты. Об одном из многих эпизодов их зверств боец рассказал в «вечерней сводке», которую ведет ежедневно.

«Враг — просто убийцы сумасшедшие. Вчера один гражданский мужчина получил продукты от Росгвардии, он просто пошёл, и мы сегодня нашли его убитым с вражеской стороны. Его просто убили, есть фотографии», — сказал боец ДНР.