Москва, 30 марта, 2022, 00:04 — ИА Регнум. В настоящее время США оказались в центре глобальных перемен, и поэтому их экономику не минует рост цен во всех ее сегментах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал прогнозы советников Белого дома о предстоящем росте цен на продовольствие в США.

Рост цен

«Нынешний кризис связан не только с текущими событиями, но и со множеством других факторов и затрагивает все страны мира, — сказал Рамазанов. — Внешнее проявление этого — рост цен на ограниченные сырьевые ресурсы и энергоносители, продовольствие и потребительские товары, на все основные виды услуг и так далее. США не являются исключением из этого списка, а наоборот, находятся в центре глобальных перемен. Поэтому в США можно ожидать роста цен во всех сегментах национального рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамазанов рассказал о серьезной зависимости американского рынка от импорта химикатов.