29 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:52 — REGNUM Слишком много людей простили промах президента США Джо Байдена в минувшие выходные, когда он публично призвал отстранить от власти президента России Владимира Путина, пишет журналист The Washington Post Генри Олсен. В своём материале он указывает, что тревожная полоса ошибок главы Белого дома неоправданно повышает риск прямой конфронтации с Россией.

Под маской мира. (фрагмент)

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией в демократической газете. Многие из них осудили журналиста за упрёки в адрес американского лидера и фактически призыв к деэскалации конфликта.

«Как Генри может писать такое! Начни уже поддерживать Америку!» — судит FailedTrump2.

«Генри, это был не ляп. Это было расчетливое замечание. Трамп никогда ничего не мог просчитать. Я считаю, что просить, чтобы у руля в России стоял другой авторитарный человек, — это не то же самое, что просить о «демократии», — комментирует Lake Eri Guy.

«Мир ожидает от президента США глобального лидерства». Это лишь американское предубеждение. Мир просто ищет надежного союзника, а не лидера. Ирак, пропущенная красная линия в Сирии, избрание Трампа, постоянные оскорбления… США уже много лет являются неизбежным союзником, а не желанным», — подчеркивает Sophie Senchez.

«Жалуетесь на ляпы президента Байдена? Ваше мнение по этому вопросу не имеет никакого смысла, ИМХО», — осуждает Oily not Gresy.

«Я собирался написать о своём чувстве отвращения к бесчестной и лицемерной колонке Олсена, но, черт возьми, буквально тысячи других комментаторов уже избили этого журналиста. Я также собирался оставить негативный комментарий для WaPo за то, что они позволили писать этому MAGA-изрыгателю, но, возможно, это было стратегическое решение с их стороны, LOL», — негодует Principal2.

«Это не было ляпом. Байден был прав в своих чувствах. Это было уместно, искренне и своевременно. У него есть проблемы только с умением выйти или уйти со сцены и при этом не потеряться, и я надеюсь, что ответственный за это сотрудник сейчас ищет работу», — пишет quiller.

«Для любого человека, спустя всего 14 месяцев после того, как самый большой ляпсус, к счастью, был изгнан из Овального кабинета умной, думающей и заботливой частью граждан США, подразумевать, что Джо Байден допустил серию ляпсусов… да это воплощение глупости», — отмечает Llangyfelag Led.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот что происходит, когда кто-то учится писать, и всё. Наверху не происходит ничего, о чем стоило бы писать, поэтому они пишут ерунду. Он пытается сделать так, чтобы это звучало хорошо, но это всё равно чушь», — осуждает Mussa Remortui Immedium.

«Конечно, Байден допустил пару ляпов. Но ваш оранжевый нарцисс, с другой стороны, сознательно отдал предпочтение Путину вместо США, намеренно лгал по часам и возглавил предательский и насильственный мятеж. Да, давайте посмотрим. Да, я останусь с Байденом. Скорее всего, ты будешь продолжать следовать за нацистом… прямо в ад», — пишет Gary J Turner.

«Олсен — человек, абсолютно лишенный чувства иронии. Но, опять же, посмотрите на качество людей, к которым он пытается обратиться. Они представляют собой групповую фотографию рядом со словом «ирония» в словаре. И подумать только, я плачу за то, чтобы мне подавали эти помои в The Washington Post», — злится UWDawg.

Читайте ранее в этом сюжете: Fox News: Байден запустил «самую неуклюжую словесную бомбу» в Москву