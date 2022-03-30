Москва, , 00:04 — REGNUM Американский рынок продовольствия, несмотря на внутренние источники, сильно зависит от внешних поставок химикатов и энергоносителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал опасения советников Белого дома по поводу возможного роста цен на продукты питания в США из-за антироссийских санкций.

Глобализация

«В современном мире уровень глобализации очень высок, и процесс глобального взаимодействия, несмотря на желания отдельных стран затормозить его, ускоряется, — сказал Рамазанов. — США являются экономически, политически, информационно и культурно глобализованной страной. Поэтому любые изменения на глобальном рынке будут прямо или косвенно затрагивать США. Хотя рынок продовольствия США в основном обеспечивается из внутренних источников, но производство сельскохозяйственного сырья зависит от поставок извне. В частности это касается удобрений, химикатов и энергоносителей, которые попадают под санкции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что в США скачок цен на моторные топлива спровоцировало эмбарго на импорт нефти из России.

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