Донецк, , 23:19 — REGNUM Столица ДНР обстреляна со стороны ВСУ вечером 29 марта из миномётов и артиллерии, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Петровский район Донецка ВСУ обстреляли в 17:25 мск: со стороны населённого пункта Красногоровка было выпущено три мины калибра 120 мм.

В 18:00 мск обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся посёлок шахты «Трудовская» в Донецке: со стороны Красногоровки выпущено пять мин калибра 120 мм.

В 21:50 мск ВСУ обстреляли Киевский район Донецка: со стороны населённого пункта Авдеевка выпущено десять артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

В 22:00 мск из Авдеевки украинские формирования атаковали Куйбышевский район столицы ДНР, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм.

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