Рим, , 23:17 — REGNUM Сотрудники центров занятости Италии 29 марта начали акцию протеста перед зданием министерства труда.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Речь идет о центрах, открытых в 2019 году в рамках реализации так называемого «декрета о гражданстве» (граждане страны с доходом ниже определенного уровня вправе получать от государства доплату, но при условии поиска работы и согласия на выполнение общественных работ).

Контракты нескольких тысяч временно нанятых сотрудников заканчиваются 30 апреля.

«Мы помогаем людям искать работу, но в ближайшее время лишимся ее сами», — отметили участники акции.